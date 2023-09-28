​Симоне Индзаги: «В первом тайме надо было забивать больше»

После пяти побед кряду миланский «Интер» потерпел поражение в игре с «Сассуоло», команда Симоне Индзаги вышла вперед, но пропустила два мяча во второй половине встречи. Наставник «Интера» прокомментировал произошедшее.

- Расстроен. Первый тайм был неплохим, против мотивированной и злой команды. Мы должны были забить больше, чем один мяч. Второй тайм неплохо начался, но затем блеск в игре пропал, а после гола от Берарди пропала и уверенность в себе. Берарди же очень хорош, настырен и забил невероятный гол, нечасто увидишь такой, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.