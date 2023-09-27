«Интер» удивил домашним поражением в матче с «Сассуоло»

Идущий без очковых потерь «Интер» принимал «Сассуоло» в шестом туре чемпионата Италии. Команды долго запрягали и начали создавать моменты лишь в финальной трети первого тайма, но реальной остроты не было до 45-й минуты. Дензел Дюмфрис целую вечность готовил финт перед защитником, в итоге убрал мяч в сторону и с 15 метров пробил впритирку с левой штангой - 1:0. Гости ответили после перерыва. Доменико Берарди сыграл на правый угол штрафной, откуда Недим Байрами запустил мяч в ближний угол ворот, и голкипер не выручил - 1:1. «Сассуоло» продолжил удивлять и забил снова из той же зоны, на сей раз Берарди бил в дальнюю часть ворот, Янн Зоммер же не видел момента удара и не выручил - 1:2.

«Интер» остается первым, имея 15 очков в активе, как и у «Милана». Соперник же после трех побед в последних четырех поединках становится восьмым.Протокол игры