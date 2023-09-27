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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» удивил домашним поражением в матче с «Сассуоло»

27 Сентября 2023 • 23:44 Комментировать
Интер Милан
1:2
Сассуоло
окончен

Идущий без очковых потерь «Интер» принимал «Сассуоло» в шестом туре чемпионата Италии. Команды долго запрягали и начали создавать моменты лишь в финальной трети первого тайма, но реальной остроты не было до 45-й минуты. Дензел Дюмфрис целую вечность готовил финт перед защитником, в итоге убрал мяч в сторону и с 15 метров пробил впритирку с левой штангой - 1:0. Гости ответили после перерыва. Доменико Берарди сыграл на правый угол штрафной, откуда Недим Байрами запустил мяч в ближний угол ворот, и голкипер не выручил - 1:1. «Сассуоло» продолжил удивлять и забил снова из той же зоны, на сей раз Берарди бил в дальнюю часть ворот, Янн Зоммер же не видел момента удара и  не выручил - 1:2.

«Интер» остается первым, имея 15 очков в активе, как и у «Милана». Соперник же после трех побед в последних четырех поединках становится восьмым.Протокол игры

 
Интер Милан1:2Сассуоло
(1:0) Дюмфрис Дензел45'  
  54'Байрами Недим (1:1)
  63'Берарди Доменико (1:2)
Зоммер ЯннДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони Алессандро 68' (Фраттези Давиде ( 68') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу Хакан 85' (Классен Дэви ( 85') Мхитарян Генрих 68' (Де Врей Стефан ( 68') Димарко Федерико 68' (Аугусто Карлос ( 68') Тюрам Маркус 68' (Санчес Алексис ( 68') Мартинес Лаутаро
Запасные: Аудеро ЭмильСарр АмадуБиссек Янн-АурельАслани КристьянПавар БенжаменСтанкович АлександарДи Дженнаро РаффаэлеАгум Люсьен
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич Мартин 82' (Феррари Джанмарко ( 82') Вити Маттиа 61' (Кастильехо Самуэль ( 61') Винья Матиас 46' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 46') Болока ДаниэльЭнрике Матеус  74'Берарди ДоменикоБайрами Недим 61' (Нето Руан ( 61') Лорьенте АрманПинамонти Андреа 79' (Дефрель Грегоре ( 79')
Запасные: Пеголо ДжанлукаТорстведт КристианСейде Эмиль КонрадсенВольпато КристианКраньо АлессиоОбьянг ПедроМиссори ФилиппоМулаттьери СамуэлеРачич Урош
27 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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