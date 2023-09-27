«Лацио» отдалился от зоны вылета, переиграв «Торино»

Перед матчем шестого тура против «Торино» «Лацио» оказался всего в одном очке над зоной вылета и должен был исправлять ситуацию, в которой оказался. До 56-й минуты у соперников мало что получалось, да и ударов по воротам толком не было. В итоге Матиас Весино здорово пробил с лета и открыл счет. Маттиа Дзакканьи упрочил перевес римлян.

Римляне набрали семь очков и делят 11-е место, у соперника на один балл больше.