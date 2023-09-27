«Лацио» отдалился от зоны вылета, переиграв «Торино»

Перед матчем шестого тура против «Торино» «Лацио» оказался всего в одном очке над зоной вылета и должен был исправлять ситуацию, в которой оказался. До 56-й минуты у соперников мало что получалось, да и ударов по воротам толком не было. В итоге Матиас Весино здорово пробил с лета и открыл счет. Маттиа Дзакканьи упрочил перевес римлян.
Римляне набрали семь очков и делят 11-е место, у соперника на один балл больше.
Протокол игры
|(1:0) Весино Матиас56'
|(2:0) Дзакканьи Маттиа75'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль80' (Хюсай Эльсейд (80') •Казале Николо•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Весино Матиас74' (Гендузи Маттео (74') •Ровелла Николо•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро 65'74' (Кастельянос Валентин (74') •Дзакканьи Маттиа80' (Исаксен Густав (80')
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр• 74'Буонджорно Алессандро27' (Сазонов Саба (27') •Родригес Рикардо•Белланова Рауль 33'80' (Пеллегри Пьетро (80') •Лазаро Валентино80' (Соппи Брэндон (80') •Тамез Адриен 45'60' (Радоньич Неманья (60') •Риччи Самуэле• 82'Санабрия Антонио•Влашич Никола•Сапата Дуван60' (Илич Иван (60')
27 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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