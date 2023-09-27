Кварацхелия забил впервые за полгода, «Наполи» разгромил «Удинезе»

В шестом туре Серии А неудачно играющий в сентябре «Наполи» принимал аутсайдеров из «Удинезе». Мартин Пайеро уже на шестой минуте мог огорчить чемпионов, но минимально промахнулся. В ответ Хвича Кварацхелия заработал пенальти, а Пётр Зелиньски развел голкипера и мяч по углам. Виктор Осимхен дал новый повод для шуток клубным смм-щикам, в выгодной ситуации пробив в никуда. Несколько минут и новая попытка форварда, голкипер выручил. На 39-й минуте хозяева провели атаку по центру, ряд вертикальных передач, и Осимхен исправился - 2:0. Санди Ловрич тут же мог вернуть интригу, но издали пробил рядом с каркасом. После перерыва Кварацхелия едва не размочил сухую серию (с 19 марта) - штанга. И все же грузин добился своего, обокрал Яку Бийола, обыграл голкипера и сделал счет разгромным - 3:0. Лазар Самарджич отыграл один мяч, а через минуту Кварацхелия набросил мяч на голову Джованни Симеоне - 4:1.

«Наполи» уже на пятом месте, соперник же делит второе место с конца.