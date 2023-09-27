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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия забил впервые за полгода, «Наполи» разгромил «Удинезе»

27 Сентября 2023 • 23:39 Комментировать
Наполи
4:1
Удинезе
окончен

В шестом туре Серии А неудачно играющий в сентябре «Наполи» принимал аутсайдеров из «Удинезе». Мартин Пайеро уже на шестой минуте мог огорчить чемпионов, но минимально промахнулся. В ответ Хвича Кварацхелия заработал пенальти, а Пётр Зелиньски развел голкипера и мяч по углам. Виктор Осимхен дал новый повод для шуток клубным смм-щикам, в выгодной ситуации пробив в никуда. Несколько минут и новая попытка форварда, голкипер выручил. На 39-й минуте хозяева провели атаку по центру, ряд вертикальных передач, и Осимхен исправился - 2:0. Санди Ловрич тут же мог вернуть интригу, но издали пробил рядом с каркасом. После перерыва Кварацхелия едва не размочил сухую серию (с 19 марта) - штанга. И все же грузин добился своего, обокрал Яку Бийола, обыграл голкипера и сделал счет разгромным - 3:0. Лазар Самарджич отыграл один мяч, а через минуту Кварацхелия набросил мяч на голову Джованни Симеоне - 4:1.

«Наполи» уже на пятом месте, соперник же делит второе место с конца.

Протокол игры  
Наполи4:1Удинезе
(1:0) Зелиньски Пётр19'  
(2:0) Осимхен Виктор39'  
(3:0) Кварацхелия Хвича74'  
  80'Самарджич Лазар (3:1)
(4:1) Симеоне Джованни81'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоНатанРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-Франк 83' (Элмас Эльиф ( 83') Лоботка СтаниславЗелиньски Пётр 72' (Каюсте Йенс ( 72') Политано Маттео 63' (Линдстрём Йеспер ( 63') Осимхен Виктор 63' (Симеоне Джованни ( 63'  71') Кварацхелия Хвича 83' (Распадори Джакомо ( 83')
Запасные: Гаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертКонтини НикитаОливера МатиасДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоLuigi D'Avino
Сильвестри МаркоПерес Неуэн  62'Бийол ЯкаКристенсен ТомасЭбоселе Фести 58' (Саксесс Исаак ( 58') Ловрич Санди 72' (Перейра Роберто ( 72') Уолас Соуза 59' (Самарджич Лазар ( 59') Пайеро МартинКамара Ассан 72' (Земура Джордан ( 72') Товен Флорьян 58' (Феррейра Жоау ( 58') Лукка Лоренцо
Запасные: Камара ЭтьенСаррага ОйерГессанд АксельМалуса ДжоэлТиквич АнтониоОкойе МадукаПафунди СимонеАке Марли
27 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Наполи Хвича Кварацхелия
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