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Чемпионат Италии. Серия А

​Раньери: «Мы заслуживали большего»

27 Сентября 2023 • 23:36 Комментировать
Кальяри
1:3
Милан
окончен

Проиграв во втором туре на своем поле миланскому «Интеру» со счетом 0:2, «Кальяри» проиграл также и «Милану» - причем снова с разницей в два мяча, 1:3. Тем не менее, наставник «Кальяри», знаменитый Клаудио Раньери, считает, что его команда заслуживала большего.

- Мы понимали, как сыграет «Милан». Мы хотели уколоть их, однажды получилось, но  только однажды, к сожалению. Такая команда, как «Милан», наказывает за ошибки. Жаль, мы заслуживали большего, - цитирует слова Раньери pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Кальяри» сыграет с «Фиорентиной». 
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Клаудио Раньери Кальяри
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