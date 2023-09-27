​Раньери: «Мы заслуживали большего»

Проиграв во втором туре на своем поле миланскому «Интеру» со счетом 0:2, «Кальяри» проиграл также и «Милану» - причем снова с разницей в два мяча, 1:3. Тем не менее, наставник «Кальяри», знаменитый Клаудио Раньери, считает, что его команда заслуживала большего.

- Мы понимали, как сыграет «Милан». Мы хотели уколоть их, однажды получилось, но только однажды, к сожалению. Такая команда, как «Милан», наказывает за ошибки. Жаль, мы заслуживали большего, - цитирует слова Раньери pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Кальяри» сыграет с «Фиорентиной».