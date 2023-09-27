Кварацхелия забил впервые с марта

Сейчас проходит матч шестого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Удинезе».

На 74-й минуте встречи грузинский нападающий клуба из Неаполя Хвича Кварацехелия удачно реализовал свой момент и довел счёт до разгромного. Таким образом, 22-летний форвард впервые отличился в этом сезоне.

Для этого ему понадобилось провести восемь матчей во всех турнирах.

До этого грузинский вингер последний раз уходил с поля с забитым мячом в марте.

Стоит отметить, что он также всего один раз результативно ассистировал партнерам по команде в этом сезоне Серии А.