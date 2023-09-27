​Пиоли: «Рейндерс - большой игрок»

После победы над «Кальяри» в шестом туре итальянской Серии А наставник «Милана» Стефано Пиоли похвалил новичка клуба Тиджани Рейндерса. Главный тренер клуба прочит ему большое будущее:

- Рейндерс - большой игрок. Он должен больше внедряться в игру команды, но уже видно, сколь он точен и интеллигентен. Я доволен полузащитой нашего клуба. И очень рад, что Крунич тоже с нами, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» и «большому Рейндерсу» предстоит большой матч - «Милан» примет дома римский «Лацио». Это случится уже в субботу, в последний день сентября.