Мор: «По своему уровню Алексей Миранчук готов играть заметную роль в любом клубе Италии»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Жаль, что Алексей остался в «Аталанте». Понятно, что здесь он не будет игроком, на которого делается ставка. По своему уровню он уже готов играть заметную роль в любом клубе Италии», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Эксперт надеется, что Миранчук покинет «Аталанту» зимой, у него почти нет шансов в своей нынешней команде, ведь Гасперини не верит в него.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины следующего года.