Сазонов дебютировал за «Торино» в Серии А

Центральный защитник Саба Сазонов впервые появился на поле в матче «Торино». Это произошло в игре шестого тура чемпионата Италии с «Лацио».

На 27-й минуте встречи Сазонов вышел на замену вместо Буонджорно. Ранее грузинский футболист трижды попадал в заявку своей команды, но оставался на скамейке запасных.

Напомним, 21-летний защитник перебрался в «Торино» из московского «Динамо» в минувшее трансферное окно.

Матч «Лацио» - «Торино» продолжается в эти минуты. За главными событиями поединка вы можете следить на портале LiveResult.

На данный момент «Торино» занимает девятое место в Серии А. «Лацио» располагается на 15-й позиции.