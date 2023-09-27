​Пиоли: «Выиграли непростой матч»

В шестом туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл на выезде «Кальяри», и Стефано Пиоли, наставник клуба, доволен победой, которая позволила чуть унять критиков, вовсю разошедшихся после разгрома от «Интера» и неубедительной игры с «Вероной». Наставник «Милана» прокомментировал события игры:

- Мы могли быть и поточнее в некоторых моментах, к тому же, пропустили необязательный гол. Но, читаю, победили заслуженно в непростом матче, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре итальянский клуб сыграет в домашнем матче с «Лацио». Это случится в последний день сентября.