​Буффон - лучший голкипер 21-го века по версии FourFourTwo

Авторитетное издание FourFourTwo составило свою десятку лучших голкиперов нынешнего века, и первое место в нем занял завершивший летом карьеру Джанлуиджи Буффон. Второе место занял испанский голкипер Икер Касильяс, а подиум замкнул Эдвин ан дер Сар - также, как и Буффон, выступавший в прошлом за туринский «Ювентус».

Далее позиции распределились следующим образом - четвертое место занял чешский голкипер Петер Чех, пятое - Мануэль Нойер из «Баварии», опередивший другого кипера мюнхенского клуба - Оливера Кана.

Витор Вальдес из «Барселоны» занял седьмое место, за ним оказался другой испанский вратарь - Давиде де Хеа. Замкнули десятку лучших вратарей 21-го века Жулио Сезар и Уго Льорис.