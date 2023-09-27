Первый гол «Эмполи» в сезоне принёс победу над «Салернитаной»

В шестом туре Серии А встретились представители зоны вылета, «Эмполи» и «Салернитана». Первые стартовали исключительно с сухих поражений, но сегодня забили первый гол и сразу победили. При этом у соперника до заключительного отрезка матча было всего две попытки пробить по воротам.

Маттео Канчельери на 18-й минуте должен был открывать счет, но голкипер был на высоте. Жоване Кабрал у гостей открыл счет, но радовался недолго - офсайд. На 34-й минуте «Эмполи» в контратаке забил гол по всем правилам, Канчельери вывел на удар Томмазо Бальданци, и тот не промахнулся. Юссеф Мале мог удваивать перевес, но не попал в створ. После перерыва Эммануэль Гьясси заставил голкипера демонстрировал мастерство. Напоследок Кабрал сотряс перекладину.

«Эмполи» набрал первые очки ушел с последнего места. Три балла также и у «Салернитаны».