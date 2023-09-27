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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» снова в лидерах после волевой победы над «Кальяри»

27 Сентября 2023 • 21:25 Комментировать
Кальяри
1:3
Милан
окончен

Аутсайдеры Серии А из «Кальяри» в шестом туре чемпионата Италии принимали «Милан». Ставка у хозяев была на оборону, и она работала до поры до времени. На 29-й минуте Зито Лувумбу расстрелял ворота гостей. У соперника Ноа Окафор пытался замкнуть навес, голкипер сыграл на выходе, но выпустил мяч из рук, и Окафор его переправил в сетку. На 45-й минуте «россонери» уже вели, когда Фикайо Томори замкнул дальнюю штангу. После перерыва Рубен Лофтус-Чик дальним ударом в левый нижний угол снял все вопросы - 3:1.

«Милан» догнал «Интер» на вершине, а его соперник откатился на последнее место.

Протокол игры  
Кальяри1:3Милан
(1:0) Лувумбо Зито29'  
  40'Окафор Ноа (1:1)
  45'Томори Фикайо (1:2)
  60'Лофтус-Чик Рубен (1:3)
Радунович БорисВетеска Матеуш  42' 46' (Ористанио Гаэтано ( 46'  79') Доссена АльбертоХацидиакос ПантелисДзаппа Габриэле  53' 81' (Ди Пардо Алессандро ( 81') Ауджелло ТоммазоЛувумбо ЗитоСулемана Ибрахим 67' (Шомуродов Элдор ( 67') Макумбу Антуан 84' (Дейола Алессандро ( 84') Нандес НайтанПетанья Андреа 67' (Виола Николас ( 67')
Запасные: Оберт АдамПаволетти ЛеонардоГольданига ЭдоардоАрести СимонеПрати МаттеоСкуффет СимонеДентелло Пауло
Спортьелло МаркоФлоренци АлессандроТиав МаликТомори ФикайоЭрнандес Тео 84' (Бартезаги Давиде ( 84') Лофтус-Чик Рубен  48'Адли Ясин 58' (Муса Юнус ( 58') Рейндерс Тиджани 58' (Побега Томмазо ( 58') Чуквуэзе Саму 69' (Ромеро Лука ( 69') Окафор НоаПулишич Кристиан 69' (Леау Рафаэл ( 69')
Запасные: Пеллегрино МаркоКьяер СимонЖиру ОливьеМиранте АнтониоКалабрия ДавидеНава Лапо
27 сентября. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Милан Кальяри
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