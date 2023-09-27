«Милан» снова в лидерах после волевой победы над «Кальяри»

Аутсайдеры Серии А из «Кальяри» в шестом туре чемпионата Италии принимали «Милан». Ставка у хозяев была на оборону, и она работала до поры до времени. На 29-й минуте Зито Лувумбу расстрелял ворота гостей. У соперника Ноа Окафор пытался замкнуть навес, голкипер сыграл на выходе, но выпустил мяч из рук, и Окафор его переправил в сетку. На 45-й минуте «россонери» уже вели, когда Фикайо Томори замкнул дальнюю штангу. После перерыва Рубен Лофтус-Чик дальним ударом в левый нижний угол снял все вопросы - 3:1.
«Милан» догнал «Интер» на вершине, а его соперник откатился на последнее место.
Протокол игры
|(1:0) Лувумбо Зито29'
|40'Окафор Ноа (1:1)
|45'Томори Фикайо (1:2)
|60'Лофтус-Чик Рубен (1:3)
Радунович Борис•Ветеска Матеуш 42'46' (Ористанио Гаэтано (46') • 79'Доссена Альберто•Хацидиакос Пантелис•Дзаппа Габриэле 53'81' (Ди Пардо Алессандро (81') •Ауджелло Томмазо•Лувумбо Зито•Сулемана Ибрахим67' (Шомуродов Элдор (67') •Макумбу Антуан84' (Дейола Алессандро (84') •Нандес Найтан•Петанья Андреа67' (Виола Николас (67')
Спортьелло Марко•Флоренци Алессандро•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео84' (Бартезаги Давиде (84') •Лофтус-Чик Рубен• 48'Адли Ясин58' (Муса Юнус (58') •Рейндерс Тиджани58' (Побега Томмазо (58') •Чуквуэзе Саму69' (Ромеро Лука (69') •Окафор Ноа•Пулишич Кристиан69' (Леау Рафаэл (69')
27 сентября. Стадион "Сардиния Арена".
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