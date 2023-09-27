«Милан» снова в лидерах после волевой победы над «Кальяри»

Аутсайдеры Серии А из «Кальяри» в шестом туре чемпионата Италии принимали «Милан». Ставка у хозяев была на оборону, и она работала до поры до времени. На 29-й минуте Зито Лувумбу расстрелял ворота гостей. У соперника Ноа Окафор пытался замкнуть навес, голкипер сыграл на выходе, но выпустил мяч из рук, и Окафор его переправил в сетку. На 45-й минуте «россонери» уже вели, когда Фикайо Томори замкнул дальнюю штангу. После перерыва Рубен Лофтус-Чик дальним ударом в левый нижний угол снял все вопросы - 3:1.

«Милан» догнал «Интер» на вершине, а его соперник откатился на последнее место.