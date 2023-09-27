Алексей Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Верону»

В среду в чемпионате Италии встретились попавшая в череду неудач «Верона» и чередующая победы с поражениями «Аталанта». Команды почти не били в створ, но гол был. Уже на 13-й минуте Тён Копмейнерс здорово пробил с правой ноги и открыл счет. Примечательно, что до заключительной десятиминутки реальной остроты и не было, за исключением полумоментов. В итоге Шарль де Кетеларе едва не удвоил счет, но не попал в рамку ударом головой.

«Аталанта» добыла важную победу над середняком и поднялась на четвертое место. Отметим выход на поле Алексея Миранчука на 73-й минуте. «Верона» - десятая.