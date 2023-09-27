Алексей Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Верону»

В среду в чемпионате Италии встретились попавшая в череду неудач «Верона» и чередующая победы с поражениями «Аталанта». Команды почти не били в створ, но гол был. Уже на 13-й минуте Тён Копмейнерс здорово пробил с правой ноги и открыл счет. Примечательно, что до заключительной десятиминутки реальной остроты и не было, за исключением полумоментов. В итоге Шарль де Кетеларе едва не удвоил счет, но не попал в рамку ударом головой.
«Аталанта» добыла важную победу над середняком и поднялась на четвертое место. Отметим выход на поле Алексея Миранчука на 73-й минуте. «Верона» - десятая.
Протокол игры
|13'Копмейнерс Тëн (0:1)
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак•Давидович Павел•Фараони Марко58' (Суслов Томаш (58') •Терраччано Филиппо•Фолоруншо Майкл• 67'Онгла Мартин83' (Сердар Суат (83') •Нгонж Сириль 54'73' (Сапонара Риккардо (73') •Дуда Ондрей73' (Анри Тома (73') •Бонаццоли Федерико58' (Лазович Дарко (58')
Карнесекки Марко•Толой Рафаэл 77'78' (Скальвини Джорджио (78') •Джимсити Берат• 67'Колашинац Сеад•Хольм Эмиль46' (Де Кетеларе Шарль (46') •Эдерсон Хонорато• 50'Де Рон Мартен• 62'Руджери Маттео90' (Паломино Хосе (90') •Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио73' (Миранчук Алексей (73') •Лукман Адемола46' (Хатебур Ханс (46')
27 сентября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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