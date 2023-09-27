«Эмполи» забил свой первый гол в сезоне

В шестом туре итальянского чемпионата Серии А «Эмполи» наконец-то прервал свою шокирующую безголевую серию - команда не забила ни одного гола в первых пяти турах и проиграла все пять матчей.

В шестом туре календарь послал ей в соперники «Салернитану» - вполне себе перевариваемый клуб. И «Эмполи» наконец-то забил - это сделал на 34-й минуте игры Томмазо Бальданци. Теперь в топ-5 европейских чемпионатов нет команд, которые еще не забивали в текущем сезоне.

Следить за событиями игры между «Эмполи» и «Салернитаной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.