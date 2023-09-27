​Жиру озвучил цены «Милана» на ближайшее время

После поражения в миланском дерби многие засомневались в том, что «Милан» в состоянии взять чемпионский титул, но Оливье Жиру, нападающий клуба, дал понять, что с этой целью расставаться рано. Он озвучил цели клуба на ближайшее время.

- Наша ближайшая цель - к началу второго круга быть в контакте с «Интером». Мы хотим сражаться, все впереди, - цитирует слова французского нападающего pianetamilan.it.

Следить за событиями игры между «Кальяри» и «Миланом» в рамках шестого тура итальянского чемпионата Серии А можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.