​«Милан» назвал состав на матч против «Кальяри»

В среду вечером «Милан» проведёт гостевой матч против «Кальяри» в рамках шестого тура чемпионата Италии. Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Спортьелло, Флоренци, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Лофтус-Чик, Рейндерс, Адли, Пулишич, Чуквуэзе, Окафор.

Матч между «Кальяри» и «Миланом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в пяти прошедших играх Серии А «Милан» добился четырёх побед при одном поражении.