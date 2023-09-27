​Не только «Реалу» интересен Осимхен

На фоне скандала в TikTok, где «Наполи» высмеял Виктора Осимхена за незабитый пенальти, нигерийский футболист настроен покинуть клуб. Журналист, который хорошо обращается с 24-летним форвардом, сообщил, что Осимхен покинет «Наполи» как можно скорее. Звёздного игрока уже связывают с «Реалом». Впрочем, у Виктора будут и другие варианты.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, интерес к Осимхену проявляют несколько клубов из Саудовской Аравии. Они будут пытаться подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Виктор Осимхен оценивается экспертами портала Transfermarkt в 120 миллионов евро.

​«Реал» может подписать звёздного форварда уже зимой

​Ситуация накаляется: Осимхен не стал здороваться с одноклубниками