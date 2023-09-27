​Ситуация накаляется: Осимхен не стал здороваться с одноклубниками

Ситуация с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном накаляется. В среду нигериец приехал в расположение команды перед игрой против «Удинезе». На видео, которое в социальных сетях опубликовал известный журналист Фабрицио Романо, Осимхен при входе в здание пожал руку менеджеру команды Джузеппе Санторо. При этом нигериец проигнорировал нескольких одноклубников, хотя один из них тянул руку.

Напомним, что ранее «Наполи» в TikTok высмеял Осимхена из-за незабитого пенальти в игре против «Болоньи». В тот вечер нигериец выразил недовольство своей заменой. Сообщалось, что игрока могут оштрафовать за такое поведение.

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