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Чемпионат Италии. Серия А

​Ситуация накаляется: Осимхен не стал здороваться с одноклубниками

27 Сентября 2023 • 16:15 Комментировать
Наполи
...
Удинезе
1 1.35 X 5.20 2 9.00
Через 4 ч. 50 мин.

Ситуация с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном накаляется. В среду нигериец приехал в расположение команды перед игрой против «Удинезе». На видео, которое в социальных сетях опубликовал известный журналист Фабрицио Романо, Осимхен при входе в здание пожал руку менеджеру команды Джузеппе Санторо. При этом нигериец проигнорировал нескольких одноклубников, хотя один из них тянул руку.

Напомним, что ранее «Наполи» в TikTok высмеял Осимхена из-за незабитого пенальти в игре против «Болоньи». В тот вечер нигериец выразил недовольство своей заменой. Сообщалось, что игрока могут оштрафовать за такое поведение.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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