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Чемпионат Италии. Серия А

У Влаховича проблемы со спиной, он может пропустить матч с «Аталантой»

27 Сентября 2023 • 14:22 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
01.10 19:00

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович получил травму в матче чемпионата Италии против «Лечче», в котором вышел на замену на 78-й минуте. По информации от инсайдера Ромео Агрести, сербский форвард сегодня тренировался отдельно из-за проблем со спиной.

Отметим, что если форвард не успеет быстро восстановиться, он может пропустить ближайший матч «Ювентуса» в Серии А против «Аталанты».

Напомним, на счету Влаховича 4 гола в новом розыгрыше чемпионата Италии. Летом нападающего регулярно связывали с уходом из «Ювентуса», но Душан в итоге остался, а сейчас руководство хочет продлить с ним контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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