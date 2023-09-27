У Влаховича проблемы со спиной, он может пропустить матч с «Аталантой»

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович получил травму в матче чемпионата Италии против «Лечче», в котором вышел на замену на 78-й минуте. По информации от инсайдера Ромео Агрести, сербский форвард сегодня тренировался отдельно из-за проблем со спиной.

Отметим, что если форвард не успеет быстро восстановиться, он может пропустить ближайший матч «Ювентуса» в Серии А против «Аталанты».

Напомним, на счету Влаховича 4 гола в новом розыгрыше чемпионата Италии. Летом нападающего регулярно связывали с уходом из «Ювентуса», но Душан в итоге остался, а сейчас руководство хочет продлить с ним контракт.