​Друг Осимхена: «Он покинет «Наполи» как можно скорее»

Нигерийский журналист Ома Акатугба, который является другом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, предвидит уход футболиста из клуба.
Напомним, что ранее «Наполи» в TikTok высмеял нереализованный Осимхеном пенальти в игре против «Болоньи».
«Кода ваша команда издевается над вами за нереализованный пенальти, это невероятно. Это не расизм, но это всё равно неприемлемо. В результате он не продлит контракт и покинет клуб как можно скорее», - сказал Акатугба Sport Mediaset.
Ранее в прессе сообщалось о том, что Осимхен рассматривает возможность подачи иска против «Наполи».
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