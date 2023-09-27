​Друг Осимхена: «Он покинет «Наполи» как можно скорее»

Нигерийский журналист Ома Акатугба, который является другом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, предвидит уход футболиста из клуба.

Напомним, что ранее «Наполи» в TikTok высмеял нереализованный Осимхеном пенальти в игре против «Болоньи».

«Кода ваша команда издевается над вами за нереализованный пенальти, это невероятно. Это не расизм, но это всё равно неприемлемо. В результате он не продлит контракт и покинет клуб как можно скорее», - сказал Акатугба Sport Mediaset.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Осимхен рассматривает возможность подачи иска против «Наполи».

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