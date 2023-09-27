Лаутаро Мартинес близок к новому контракту с «Интером»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес может заключить новое трудовое соглашение с миланским «Интером», об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно журналистам, стороны уже ведут переговоры. Процесс продвигается успешно, а потому вполне вероятно, что будет подписана новая сделка. Новый контракт между Лаутаро и «нерадзурри» будет рассчитан до середины 2028 года. По условиям сделки, Мартинес станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В текущем сезоне аргентинец забил пять голов и сделал один ассист в пяти играх Серии А. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.