В «Наполи» неспокойно. Звёздный нападающий команды Виктор Осимхен зол из-за того, что клуб высмеял его незабитый пенальти в социальной сети. Поговаривают, что дело может дойти до обращения в суд – футболист и его агент рассматривают такую возможность.

В то же время TodoFichaes сообщает о том, что Осимхен попросил своего агента проработать варианты со сменой клуба. И тут на сцену выходит «Реал», которому как раз нужен качественный бомбардир. В Мадриде давно следят за Осимхеном, но всегда считали его планом Б, оставляя позади Килиана Мбаппе. «Сливочные» могут воспользоваться непростой ситуацией, которая сложилась у нигерийца в Неаполе.

Рыночная стоимость Осимхена составляет 120 миллионов евро. При этом источник допускает, что с учётом реалий стороны могут найти быстрое решение с арендой с правом выкупа. Сделка может состояться уже зимой.