Колыванов дал совет Алексею Миранчуку

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о карьере полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте».

«В Италии другие скорости. Ему бывает непросто. Сложно сидеть на скамейке и выходить на 15 минут. Конкуренты Миранчука выглядят более солидно. Я бы на его месте уже поехал куда-нибудь», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Алексей перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году. Срок трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года. Его трансферный ценник – 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А 27-летний россиянин провел всего одну встречу.