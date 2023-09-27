«Наполи» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках шестого тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Удинезе».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Удинезе
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Протокол игры
|(1:0) Зелиньски Пётр19'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Натан•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кристенсен Томас•Эбоселе Фести•Ловрич Санди•Уолас Соуза•Пайеро Мартин•Камара Ассан•Товен Флорьян•Лукка Лоренцо
27 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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