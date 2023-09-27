«Кальяри» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В рамках шестого тура чемпионата Италии по футболу «Кальяри» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Кальяри - Милан
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Протокол игры
|(1:0) Лувумбо Зито29'
|40'Окафор Ноа (1:1)
|45'Томори Фикайо (1:2)
Радунович Борис•Ветеска Матеуш• 42'Доссена Альберто•Хацидиакос Пантелис•Дзаппа Габриэле•Ауджелло Томмазо•Лувумбо Зито•Сулемана Ибрахим•Макумбу Антуан•Нандес Найтан•Петанья Андреа
Спортьелло Марко•Флоренци Алессандро•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Лофтус-Чик Рубен•Адли Ясин•Рейндерс Тиджани•Чуквуэзе Саму•Окафор Ноа•Пулишич Кристиан
27 сентября. Стадион "Сардиния Арена".
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