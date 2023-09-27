«Верона» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках шестого тура чемпионата Италии по футболу «Верона» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Верона - Аталанта
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Протокол игры
|13'Копмейнерс Тëн (0:1)
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак•Давидович Павел•Фараони Марко•Терраччано Филиппо•Фолоруншо Майкл•Онгла Мартин•Нгонж Сириль•Дуда Ондрей•Бонаццоли Федерико
Карнесекки Марко•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Хольм Эмиль•Эдерсон Хонорато•Де Рон Мартен•Руджери Маттео•Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио•Лукман Адемола
27 сентября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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