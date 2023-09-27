Кьеза назвал цель «Ювентуса» в Серии А

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза поведал об амбициях своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Если ты играешь за «Ювентус», то это накладывает на тебя определенные обязательства. История «старой синьоры» состоит из чемпионских титулов. В нынешнем сезоне мы хотим попасть в топ-4, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас пытаемся показывать современный футбол, который нам прививает главный тренер», - передает слова футболиста инсайдер Альфредо Педулла.

После шести сыгранных поединков «Ювентус» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.