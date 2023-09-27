Гасилин дал прогноз на матч «Наполи» - «Удинезе»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем поединке между «Наполи» и «Удинезе» в чемпионате Италии.

«В этой игре «Наполи» должен побеждать, причем крупно, как это сделал «Ювентус» - 3:0 и дальше готовиться к следующему матчу. Прогнозирую победу «Наполи» с форой (-1)», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Поединок шестого тура чемпионата России между «Наполи» и «Удинезе» состоится сегодня, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В преддверии этого поединка неаполитанцы занимают седьмое место в таблице Серии А, а «Удинезе» располагается на 17-й строчке.