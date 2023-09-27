Осимхен обострил конфликт с «Наполи»

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен продолжает конфликтовать с руководством клуба. Нигерийский нападающий показательно удалил из своих социальных сетей часть снимков, которые связаны с его карьерой в неаполитанском коллективе. При этом фото с национальной сборной и другими командами остались нетронутыми.

24-летний нигериец выступает за команду из Неаполя с сентября 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Виктор провел пять матчей и отметился тремя забитыми мячами.