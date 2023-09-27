​Милик: «Рад первому голу в сезоне»

В Италии стартовал шестой тур чемпионата, туринский «Ювентус» принимал дома «Лечче» и победил с минимальным преимуществом. Единственный гол встречи записал на свой счет польский нападающий Аркадиуш Милик, который открыл счет мячам в новом сезоне. Милик прокомментировал свой успех:

- В первом тайме было непросто, но иногда так бывает. Было очень важно выиграть после поражения от «Сассуоло», качество игры было второстепенным фактором. Рад первому голу в сезоне, - цитирует слова Милика Juvenews.eu.

В следующем туре чемпионата туринский клуб сразится с «Аталантой».