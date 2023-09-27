​Аллегри: «Интер», «Наполи» и «Милан» - более реальные претенденты на титул»

Туринский «Ювентус» с минимальным преимуществом добился победы в противостоянии с «Лечче», но наставник клуба Массимилиано Аллегри, по своей традиции, избегает смелых разговоров о борьбе за чемпионский титул. Он считает, что «Интер», «Милан» и даже неудачно стартовавший «Наполи» являются более реальными претендентами на чемпионство.

- «Интер», «Милан» и «Наполи» более реальные претенденты на чемпионский титул. У нас много неопытных игроков. Нам нужно время, чтобы заиграть стабильно, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Аталантой».