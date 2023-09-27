​Аллегри: «Было важно выиграть»

В Италии стартовал шестой тур Серии А, туринский «Ювентус» принимал дома «Лечче» и нанес южанам первое поражение в сезоне - перед этим «Лечче» установил свой собственный рекорд в Серии А, не проиграв ни разу в первых пяти турах. Наставник туринского гранда Массимилиано Аллегри прокомментировал успех своих подопечных.

- Было важно выиграть. Особенно после поражения от «Сассуоло». Мы не пропустили и использовали представившиеся возможности, - цитирует слова Аллегри juvenews.eu.

В следующем туре туринскому клубу предстоит помериться силами с «Аталантой». Это случится в первый день октября.