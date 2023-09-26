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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» скромно обыграл конкурентов из «Лечче»

26 Сентября 2023 • 23:45 Комментировать (2)
Ювентус
1:0
Лечче
окончен

В стартовом матче шестого тура Серии А «Ювентус» и «Лечче» соперничали за выход на второе место. Несмотря на очень удачный старт сезона, гостевая команда сегодня разочаровала и пробила лишь один раз за 90 минут. В середине первого тайма игроки «Лечче» в спешке едва не забили сами себе, но обошлось. Тут де Федерико Кьеза с левого края штрафной покатил мяч рядом с дальней стойкой. После перерыва туринцы провели затяжную атаку, мяч вдоволь погулял по штрафной, пока Аркадиуш Милик не забил его в сетку с метра. Прорыв Кьезы к воротам завершился прострелом на верный гол на Уэстона Маккенни, но тому в последний момент помешал защитник.

«Ювентус» победил 1:0 и с 13 очками вышел на второе место, соперник с 11 баллами становится четвертым.

Протокол игры 
Ювентус1:0Лечче
(1:0) Милик Аркадиуш 57'  
Щесны Войцех  Ругани Даниэле   72' (Костич Филип (   72' Бремер Глейсон  Данило Луис  Маккенни Уэстон   87' (Миретти Фабио (   87' Фаджоли Николо   87' (Веа Тимоти (   87' Локателли Мануэль  Рабио Адриен   90'  Камбьясо Андреа   72' (Гатти Федерико (   72' Милик Аркадиуш   78' (Влахович Душан (   78' Кьеза Федерико   76'
Запасные: Айлинг Самуэль  Йылдыз Кенан  Николусси Кавилья Ханс  Пинсольо Карло  Хуйсен Дин  Перин Маттиа
Фальконе Владимиро  Венути Лоренцо   63' (Жендре Валентен (   63' Понграчич Марин  Баскиротто Федерико  Доргу Патрик  Блен Алексис   82' (Пикколи Роберто (   82' Рамадани Юльбер   30'   70' (Каба Мохамед (   70'   86' Уден Реми   63' (Рафья Хамза (   63'   69' Алмквист Понтус  Крстович Никола   90'  Стрефецца Габриэль   63' (Сансоне Никола (   63')
Запасные: Бериша Медонь  Гонсалес Джоан  Тоуба Ахмед  Фатиканти Джакомо  Корфитцен Джеппе  Бранколлини Федерико  Бурнете Каталин  Галло Антонино  Листковски Марчин  Самек Даниэл
 26 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Лечче
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Комментарии (2)
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Promt Roman
27 Сентября 2023 в 00:27
Настало то время, когда матчи Юве прям отвратительно смотреть.
Juventissimo
27 Сентября 2023 в 00:00
Опять индивидуализм сделал результат и чуточка везения. При том, что Лечче вообще не тревожил особо оборону хозяев. Мысли в атаке по-прежнему нет особой. Зимой нужно искать плеймейкера. Дожили...победили конкурентов по турнирной таблице:)
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