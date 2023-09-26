«Ювентус» скромно обыграл конкурентов из «Лечче»

В стартовом матче шестого тура Серии А «Ювентус» и «Лечче» соперничали за выход на второе место. Несмотря на очень удачный старт сезона, гостевая команда сегодня разочаровала и пробила лишь один раз за 90 минут. В середине первого тайма игроки «Лечче» в спешке едва не забили сами себе, но обошлось. Тут де Федерико Кьеза с левого края штрафной покатил мяч рядом с дальней стойкой. После перерыва туринцы провели затяжную атаку, мяч вдоволь погулял по штрафной, пока Аркадиуш Милик не забил его в сетку с метра. Прорыв Кьезы к воротам завершился прострелом на верный гол на Уэстона Маккенни, но тому в последний момент помешал защитник.
«Ювентус» победил 1:0 и с 13 очками вышел на второе место, соперник с 11 баллами становится четвертым.
Протокол игры
|(1:0) Милик Аркадиуш 57'
Щесны Войцех • Ругани Даниэле 72' ( Костич Филип ( 72') • Бремер Глейсон • Данило Луис • Маккенни Уэстон 87' ( Миретти Фабио ( 87') • Фаджоли Николо 87' ( Веа Тимоти ( 87') • Локателли Мануэль • Рабио Адриен • 90'Камбьясо Андреа 72' ( Гатти Федерико ( 72') • Милик Аркадиуш 78' ( Влахович Душан ( 78') • Кьеза Федерико 76'
Запасные: Айлинг Самуэль • Йылдыз Кенан • Николусси Кавилья Ханс • Пинсольо Карло • Хуйсен Дин • Перин Маттиа
Фальконе Владимиро • Венути Лоренцо 63' ( Жендре Валентен ( 63') • Понграчич Марин • Баскиротто Федерико • Доргу Патрик • Блен Алексис 82' ( Пикколи Роберто ( 82') • Рамадани Юльбер 30' 70' ( Каба Мохамед ( 70' ) • 86'Уден Реми 63' ( Рафья Хамза ( 63' ) • 69'Алмквист Понтус • Крстович Никола • 90'Стрефецца Габриэль 63' ( Сансоне Никола ( 63')
26 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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