«Ювентус» скромно обыграл конкурентов из «Лечче»

В стартовом матче шестого тура Серии А «Ювентус» и «Лечче» соперничали за выход на второе место. Несмотря на очень удачный старт сезона, гостевая команда сегодня разочаровала и пробила лишь один раз за 90 минут. В середине первого тайма игроки «Лечче» в спешке едва не забили сами себе, но обошлось. Тут де Федерико Кьеза с левого края штрафной покатил мяч рядом с дальней стойкой. После перерыва туринцы провели затяжную атаку, мяч вдоволь погулял по штрафной, пока Аркадиуш Милик не забил его в сетку с метра. Прорыв Кьезы к воротам завершился прострелом на верный гол на Уэстона Маккенни, но тому в последний момент помешал защитник.

«Ювентус» победил 1:0 и с 13 очками вышел на второе место, соперник с 11 баллами становится четвертым.