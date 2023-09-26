Рабио поучаствовал в 19 голах «Ювентуса» с начала прошлого сезона

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает показывать впечатляющую результативность.

28-летний француз отметился голевой передачей в сегодняшнем матче Серии А против «Лечче», ассистировав Аркадиушу Милику на 57-й минуте. По данным Opta, в активе Рабио уже 19 результативных действий в составе «Ювентуса» с начала прошлого сезона (12 забитых мячей и 7 ассистов) – лучший показатель среди всех полузащитников, выступающих в высшем итальянском дивизионе.

В текущей кампании на счету Адриена Рабио один гол и два голевых паса в шести матчах.

В случае победы над «Лечче» «Ювентус» расположится на второй строчке в турнирной таблице Серии А.