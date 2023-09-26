Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Рабио поучаствовал в 19 голах «Ювентуса» с начала прошлого сезона

26 Сентября 2023 • 23:29 Комментировать
Ювентус
1:0
Лечче
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает показывать впечатляющую результативность.

28-летний француз отметился голевой передачей в сегодняшнем матче Серии А против «Лечче», ассистировав Аркадиушу Милику на 57-й минуте. По данным Opta, в активе Рабио уже 19 результативных действий в составе «Ювентуса» с начала прошлого сезона (12 забитых мячей и 7 ассистов) – лучший показатель среди всех полузащитников, выступающих в высшем итальянском дивизионе.

В текущей кампании на счету Адриена Рабио один гол и два голевых паса в шести матчах.

В случае победы над «Лечче» «Ювентус» расположится на второй строчке в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Лечче Лечче
1
0
1.46 4.70 7.60
Видео
27.09.23 в 19:30
Эмполи Эмполи
Салернитана Салернитана
2.21 3.35 3.55
Видео
27.09.23 в 19:30
Верона Верона
Аталанта Аталанта
4.00 3.90 1.91
Видео
27.09.23 в 19:30
Кальяри Кальяри
Милан Милан
6.20 4.20 1.58
Видео
27.09.23 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Сассуоло Сассуоло
1.43 5.40 6.80
Видео
27.09.23 в 21:45
Наполи Наполи
Удинезе Удинезе
1.42 5.20 7.60
Видео
27.09.23 в 21:45
Лацио Лацио
Торино Торино
1.89 3.70 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
00:44 · Италия. Серия А
​Милик: «Рад первому голу в сезоне»
00:39 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Интер», «Наполи» и «Милан» - более реальные претенденты на титул»
00:22 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Было важно выиграть»
26 Сентября
23:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» скромно обыграл конкурентов из «Лечче» 2
23:39 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Ювентус» был для меня всем, я хотел завершить там карьеру»
23:29 · Италия. Серия А
Рабио поучаствовал в 19 голах «Ювентуса» с начала прошлого сезона
22:49 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры с Меньяном по новому контракту
22:47 · Италия. Серия А
​Балотелли: «Моуринью никогда не был тренером красивой игры»
22:02 · Италия. Серия А
Джунтоли: «Ювентус» очень доволен Кьезой»
21:15 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии А рассматривает назначение Галтье на пост тренера
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:07 · Италия. Серия А
Индзаги: «Сассуоло» – очень организованный соперник»
20:48 · Италия. Серия А
Маккенни рассказал, почему перешёл в «Ювентус»
19:43 · Италия. Серия А
​Балотелли предложил себя «Милану» 2
18:53 · Италия. Серия А
​Дзола: «Уровень Серии А растёт, это очевидно»
Все новости
Рекомендуем