«Милан» начал переговоры с Меньяном по новому контракту

Голкипер «Милана» Майк Меньян стал ближе к продлению контракта с клубом.

О заинтересованности «россонери» в подписании нового договора с французом стало известно в начале текущего месяца. По обновлённым сведениям Calciomercato, стороны уже ведут переговоры. Ожидается, что зарплата 28-летнего вратаря будет увеличена более чем вдвое – с 2,8 до 6 млн евро за сезон. Обсуждаемое соглашение рассчитано до 2028 года.

Майк Меньян пропустил последний матч «Милана» из-за травмы. Его возвращение в строй запланировано на следующую неделю. В нынешнем сезоне голкипер провёл в общей сложности пять поединков, пропустив семь голов.