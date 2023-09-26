​Балотелли: «Моуринью никогда не был тренером красивой игры»

Итальянский нападающий Марио Балотелли рассказал о своих взаимоотношениях с португальским специалистом Жозе Моуринью, с которым они выиграли в 2010 году в «Интере» чемпионат и кубок Италии, а также Лигу чемпионов - сделали требл, иными словами.

- Моуринью никогда не был тренером красивой игры. Он умеет заряжать на борьбу. У него есть свои футбольные идеи, но он и не бог весть какой тактик. У него особый характер. С ним я смеялся до слез, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас португальский специалист тренирует столичную «Рому», а Балотелли играет в Турции.