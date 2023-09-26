Джунтоли: «Ювентус» очень доволен Кьезой»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал о важности Федерико Кьезы для команды.

25-летний вингер появился в стартовом составе «бьянконери» в проходящем сейчас матче Серии А против «Лечче». Данная встреча – сотая для футболиста в цветах туринского гранда.

«Мы очень довольны выступлениями Федерико. Он набирает форму после проблем с физическими кондициями, продолжает развиваться. Кьеза – один из тех, кто может взять на себя роль лидера в раздевалке, несмотря на молодой возраст», – высказался перед матчем Джунтоли, цитируемый итальянскими СМИ.

Текстовая трансляция поединка «Ювентус» – «Лечче» доступна на сайте LiveResult.ru.