Топ-клуб Серии А рассматривает назначение Галтье на пост тренера

Кристоф Галтье может сменить Руди Гарсию в должности главного тренера «Наполи».

Экс-наставник «Пари Сен-Жермен» мог возглавить действующих чемпионов Италии ещё минувшим летом, однако выбор был сделан в пользу Гарсии. По сведениям RMC Sport, в «Наполи» всерьёз подумывают об увольнении нынешнего рулевого команды – ему необходимо улучшить ситуацию в течение ближайших четырёх матчей, чтобы сохранить работу. Президент клуба Аурелио де Лаурентис уже связался с Галтье, который, как ожидается, будет назначен в случае увольнения Гарсии.

Отметим, что кандидатура Кристофа Галтье также интересна «Марселю».