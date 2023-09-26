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Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клуб Серии А рассматривает назначение Галтье на пост тренера

26 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Наполи
...
Удинезе
1 1.35 X 5.20 2 9.00
Через 22 ч. 17 мин.

Кристоф Галтье может сменить Руди Гарсию в должности главного тренера «Наполи».

Экс-наставник «Пари Сен-Жермен» мог возглавить действующих чемпионов Италии ещё минувшим летом, однако выбор был сделан в пользу Гарсии. По сведениям RMC Sport, в «Наполи» всерьёз подумывают об увольнении нынешнего рулевого команды – ему необходимо улучшить ситуацию в течение ближайших четырёх матчей, чтобы сохранить работу. Президент клуба Аурелио де Лаурентис уже связался с Галтье, который, как ожидается, будет назначен в случае увольнения Гарсии.

Отметим, что кандидатура Кристофа Галтье также интересна «Марселю».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия Кристоф Галтье
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