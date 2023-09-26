Индзаги: «Сассуоло» – очень организованный соперник»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о предстоящем матче против «Сассуоло».

«Нерадзурри» примут в родных стенах «нероверди» в матче шестого тура Серии А. Встреча состоится в среду.

«Сассуоло» подходит к матчу с нами в отличном настроении после победы над «Ювентусом», которая была добыта благодаря отличной игре. У «Сассуоло» отличный тренер, сумевший здорово организовать команду. Нам нужно действовать решительно», – заявил в интервью официальному сайту «Интера» Индзаги.

Напомним, что «Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, не имея ни одной осечки после пяти туров.