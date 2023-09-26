«Ювентус» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках шестого тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Лечче».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Лечче
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Протокол игры
|(1:0) Милик Аркадиуш57'
Щесны Войцех•Ругани Даниэле72' (Костич Филип (72') •Бремер Глейсон•Данило Луис•Маккенни Уэстон•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Камбьясо Андреа72' (Гатти Федерико (72') •Милик Аркадиуш•Кьеза Федерико
Фальконе Владимиро•Венути Лоренцо63' (Жендре Валентен (63') •Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Доргу Патрик•Блен Алексис•Рамадани Юльбер 30'70' (Каба Мохамед (70') •Уден Реми63' (Рафья Хамза (63') • 69'Алмквист Понтус•Крстович Никола•Стрефецца Габриэль63' (Сансоне Никола (63')
26 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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