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Маккенни рассказал, почему перешёл в «Ювентус»

26 Сентября 2023 • 20:48 Комментировать
Ювентус
...
Лечче
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Через 0 ч. 27 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни вспомнил, как оказался в клубе.

Американский футболист пополнил ряды «старой синьоры» в 2021 году, перебравшись из немецкого «Шальке 04». Стоимость трансфера оценивается в 20,5 млн евро.

«В моём подписании были заинтересованы два клубы, но я не планировал туда переходить. Затем мой агент сообщил мне, что есть вариант с «Ювентусом», и я сразу решил, что хочу оказаться там. Я не мог поверить своим глазам, когда на первой тренировке увидел Кьеллини, Игуаина, Куадрадо, Бонуччи, Буффона. Оказаться в одной команде с такими игроками было невероятно», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Маккенни.

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Ювентус Уэстон Маккенни
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ЮВЕНТУС ЛЕЧЧЕ
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