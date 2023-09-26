Маккенни рассказал, почему перешёл в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни вспомнил, как оказался в клубе.

Американский футболист пополнил ряды «старой синьоры» в 2021 году, перебравшись из немецкого «Шальке 04». Стоимость трансфера оценивается в 20,5 млн евро.

«В моём подписании были заинтересованы два клубы, но я не планировал туда переходить. Затем мой агент сообщил мне, что есть вариант с «Ювентусом», и я сразу решил, что хочу оказаться там. Я не мог поверить своим глазам, когда на первой тренировке увидел Кьеллини, Игуаина, Куадрадо, Бонуччи, Буффона. Оказаться в одной команде с такими игроками было невероятно», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Маккенни.