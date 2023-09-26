Неаполитанский журналист Никола Бастоне оценил слухи о возможном увольнении Руди Гарсии с поста наставника «Наполи».

«Я видел слухи о том, что «Наполи» собирается уволить Руди Гарсию, понимаю откуда они берутся. Команда выдала худший старт за очень долгое время, являясь чемпионом. Но, находясь здесь, в Неаполе, я уверен, что эти слухи преждевременны. Действительно, у команды есть проблемы, но надо еще подождать, пока спешных решений приниматься не будет. К тому же, на мой личный взгляд сейчас нет свободных специалистов, которые могут быстро справиться. Кандидаты, о которых говорят в прессе, совсем не убедительны», — заявил журналист в эксклюзивном интервьюсетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По версии Gazzetta dello Sport, на место Гарсии неаполитанцы рассматривают бывшего рулевого «Марселя» Игора Тудора. Кроме того, в число кандидатов входит экс-главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.