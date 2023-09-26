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Чемпионат Италии. Серия А

​Балотелли предложил себя «Милану»

26 Сентября 2023 • 19:43 Комментировать (1)
Кальяри
...
Милан
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Через 22 ч. 12 мин.

Бывший нападающий итальянских клубов «Милан» и «Интер», успевший поиграть также в английской Премьер-лиге Марио Балотелли намекнул на желание вернуться в «Милан» - в качестве замены для Оливье Жиру, если француз по тем или иным причинам не сможет играть.

- Молодые игроки тушуются, когда играют на таком стадионе, как «Сан-Сиро». Ту нужен крепкий характер. Может, «Милану» нужен еще не старый напарник для Жиру? Я тут, - цитирует слова Марио Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Марио Балотелли выступал за «Милан» сперва в сезоне 2013/2014, а затем в сезоне 2015/2016.


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Милан Марио Балотелли
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Комментарии (1)
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InterSan
26 Сентября 2023 в 21:00
Ну, да. В Милане давно не было больших скандалов с игроками........
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