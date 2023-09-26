​Балотелли предложил себя «Милану»

Бывший нападающий итальянских клубов «Милан» и «Интер», успевший поиграть также в английской Премьер-лиге Марио Балотелли намекнул на желание вернуться в «Милан» - в качестве замены для Оливье Жиру, если француз по тем или иным причинам не сможет играть.

- Молодые игроки тушуются, когда играют на таком стадионе, как «Сан-Сиро». Ту нужен крепкий характер. Может, «Милану» нужен еще не старый напарник для Жиру? Я тут, - цитирует слова Марио Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Марио Балотелли выступал за «Милан» сперва в сезоне 2013/2014, а затем в сезоне 2015/2016.