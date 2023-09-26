​Дзола: «Уровень Серии А растёт, это очевидно»

Бывшая звезда «Наполи», «Пармы» и «Челси» Джанфранко Дзола считает, что итальянский чемпионат заметно вырос, и дело не только в удачном стечении обстоятельств, позволивших миланскому «Интеру» сыграть в финале Лиги чемпионов. Он похвалил также и другой клуб из Милана - «Милан»:

- «Интер» выступает так же, как и в конце прошлого сезона. Меня впечатлил матч с «Кальяри». Серия А очевидно растет, есть много красиво играющих команд. Даже «Милан», если вынести за скобки неудачное дерби, показывает очень интересную игру и то, что он важен, - цитирует слова Джанфранко Дзолы pianetamilan.it.