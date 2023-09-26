«Фиорентина» объявила о продлении контракта с вингером Николасом Гонсалесом. 25-летний аргентинец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2028 года.

За «Фиорентину» Гонсалес выступает с лета 2021 года. С тех пор аргентинец провёл 88 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и 15 результативных передач на партнёров.

Отметим, что Николас Гонсалес является самым дорогим игроком «фиалок» по оценке Transfermarkt. Аргентинца оценивают в 30 миллионов евро.

«Фиорентина» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.