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Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» продлила контракт со своим самым дорогим игроком официально

26 Сентября 2023 • 18:45 Комментировать
Фрозиноне
...
Фиорентина
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28.09 19:30

«Фиорентина» объявила о продлении контракта с вингером Николасом Гонсалесом. 25-летний аргентинец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2028 года.

За «Фиорентину» Гонсалес выступает с лета 2021 года. С тех пор аргентинец провёл 88 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и 15 результативных передач на партнёров.

Отметим, что Николас Гонсалес является самым дорогим игроком «фиалок» по оценке Transfermarkt. Аргентинца оценивают в 30 миллионов евро.

«Фиорентина» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Николас Гонсалес
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