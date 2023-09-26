​Меньян вернулся к тренировкам

Голкипер Майк Меньян получил травму в недавнем матче «Милана» против «Ньюкасла» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным – Меньян уже тренируется с командой. При этом в среду против «Кальяри» француз не сыграет, поскольку штаб «россонери» хочет поберечь футболиста. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что Майк Меньян вернётся на футбольное поле в субботу, когда «Милан» будет играть против «Лацио» на своём поле.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.