​Лучший нападающий «Монцы» выбыл из строя на весь сезон

Мрачная новость для поклонников «Монцы» - лучший нападающий команды Джанлука Капрари, забивший пять голов в прошлом сезоне, порвал коленные связки и выбыл из строя на весь сезон. В ближайшее время 30-летний Капрари перенесет операцию, она пройдет в Барселоне, об этом сообщает официальный сайт клуба. Теперь Раффаэле Палладино, тренеру «Монцы», придется обходиться без своей «десятки». В общей сложности Капрари в текущем сезоне успел отыграть лишь 258 минут. В следующем туре итальянского чемпионата «Монца» сыграет в домашних условиях с «Болоньей». Сейчас команда занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Серии А.