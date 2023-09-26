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Чемпионат Италии. Серия А

Петрович — о переезде Миранчука в Италию: Трансфер точно не был ошибкой, Алексей счастлив в Европе

26 Сентября 2023 • 16:27 Комментировать
Верона
...
Аталанта
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27.09 19:30

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович высказался о российском хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Трансфер Миранчука в Италию точно не был ошибкой. Уверен, Алексей счастлив сейчас, что он в Европе», — заявил Петрович «РБ Спорту».

По мнению эксперта, будущее Миранчука зависит от него самого, ведь можно находиться в сильном клубе и не играть, а можно сменить команду, иметь постоянную практику, но проигрывать в половине матчей.

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле только в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Желько Петрович Алексей Миранчук
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