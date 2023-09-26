Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович может присоединиться к миланскому коллективу.

Как утверждает Calciomercato, бывший футболист встретился с владельцем «россонери» Джерри Кардинале, с которым обсудил возможную работу в системе клуба. Однако источник заявил, что подробности пока неизвестны.

Напомним, ранее появилась информация, что Ибрагимович может войти в тренерский штаб Стефано Пиоли.

Шведский форвард выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023 год. Прошедшим летом Ибрагимович объявил о завершении карьеры игрока.

После пяти туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков.